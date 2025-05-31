Росіяни не розуміють, як діяти далі: Трампу уривається терпець через Путіна

Москва не демонструє готовності до справжніх мирних переговорів. Вона досі не передала Україні свій текст меморандуму, хоча українська сторона зі свого боку це вже зробила.

Росіяни усвідомлюють, що коли озвучать свої ультимативні вимоги, то про них одразу стане відомо світу. Як пояснив 24 Каналу політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, тоді Дональд Трамп образиться і може перейти до рішучих дій.

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Росіяни прорахувалися з Трампом

Зараз Росія хоче тягнути час, вона навмисно робить мирний процес безрезультативним. Україна вже передала всі свої пропозиції росіянам та американцям. Кіт Келлог закликав Кремль негайно зупинити вогонь. Це підтверджує готовність наших партнерів далі тиснути на ворога.

"Шанси дуже малі, але добре, що наші західні союзники принаймні працюють в цьому напрямку. Очільниця Європарламенту чітко вказала, що весь процес треба почати саме з режиму припинення вогню", – наголосив політолог.

Росіянам це не потрібно, вони хочуть внести тему припинення вогню у меморандум, але додають, що його нібито не може підписати наш президент, ні голова Верховної ради. Це гра для продовження війни.

Повідомлення про зустріч 2 червня могли з'явитися лише тому, що Дональд Трамп почав різко атакувати Путіна. Росіяни не могли зрозуміти, як діяти далі, бо спершу Медведєв почав погрожувати ядерною війною. Тоді вони усвідомили, що переборщили,

– сказав Ігор Чаленко.

Після цього Кремль послав інших помічників Путіна, які говорили протилежні речі. Весь цей час Трамп давав час російському диктатору, але Кремль цією можливістю знехтував. Тепер дуже важливо, щоб 2 тижні, які дав Трамп, не перетворилися на вічність.

Чому Трамп досі дає Путіну час

Росіяни ігнорують навіть ті пропозиції, які самі пропонували. Наприклад, Путін висунув ідею прямих переговорів у Стамбулі, але все-таки туди не поїхав. Україна була представлена на високому рівні, росіяни – на рівні заступників.

Там сторони домовилися про те, що обмінюються письмовими пропозиціями щодо меморандуму, умов припинення вогню. Для наступного раунду переговорів потрібна підготовка, але чомусь росіяни не поспішають надавати свої напрацювання.

Кремль далі просуватиме свою нереалістичну риторику, яка не має ніякого сенсу. Єдине, чого я очікую позитивного, – можливо на новій зустрічі у Стамбулі знову домовляться про обмін військовополоненими,

– припустив Ігор Чаленко.

До слова, спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що президент США розчарований тим, як Росія ставиться до переговорів. Зокрема Трампа розізлило небажання росіян дотримуватися умов – передати Україні та Сполученим Штатам текст меморандуму.