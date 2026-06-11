Росію чекає тотальний вибух, – журналіст вказав на початок цікавих процесів у Кремлі

Всередині Росії зростає незадоволення керівництвом країни. Тому Володимир Путін хоче за будь-яку ціну переконати свою еліту, що у нього буцімто все під контролем.

Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олександр Демченко, зауваживши, що влада Кремля просто "сиплеться". Через це диктатор хвилюється, що еліта його більше не підтримує.

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Чому російська еліта може почати бунт?

Показовим моментом є поведінка російських олігархів. Лише один з мільярдерів Сулейман Керімов обіцяв дати на воєнні потреби 800 мільярдів рублів, а всі інші олігархи за 2 місяці дали менше, ніж 300 мільярдів на 5 днів війни. Це сталося тільки після того, як про це напряму попросив Володимир Путін.

До уваги! Наприкінці березня 2026 року очільник Кремля звернувся до олігархату з проханням допомогти у веденні війни. Мовилось про добровільні внести, які мали здійснити найбагатші люди країни. Для цього з ними провели приватну зустріч за закритими дверима. Цей факт лише підтвердив плачевність ситуації у російській економіці.

Як бачимо, на прохання диктатора відгукнулися не так багато людей. Отже, незворотні процеси у Кремлі вже почалися. Тепер варто дочекатися, коли вони масштабуються.

Цікаво, що попри всі труднощі, Володимир Путін публічно відхилив пропозиції українського президента про зустріч і припинення війни. Важливо, що у листі чітко мовилось про те, що питання миру не вирішиться у США, за участю лише Путіна і Трампа.

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Як Путін підставив своїх прибічників?

Російська еліта раділа, коли до влади в Америці прийшов новий президент. Вони сподівалися, що він зможе покласти край війні, зніме санкції, поверне активи й всі заживуть, як раніше. Втім цього не сталося, Дональд Трамп вийшов з процесу з росіянами, а війна все-таки продовжується.

Ще один момент полягає в тому, що Путін обіцяв нібито зможе домовитися з Трампом. Володимир Зеленський написав у листі, що ніяких переговорів між лідерами Росії та США немає, Анкоридж себе вичерпав. Серед еліт виникає питання, навіщо вони тоді все це терпіли,

– підкреслив журналіст-міжнародник.

Виявилося, що Путін знову не дотримав свого слова, не зміг домовитися з Трампом і весь переговорний процес зупинився. Це стало ключовим фактором, який змусив російську еліту усвідомити, що війна надовго, їхні активи під загрозою.

Відповідно у них виникає бажання створювати приватні військові компанії, просити у Путіна бронетехніку, більшу кількість зброї, резервістів і додаткові воєнні спроможності. Все це точно не для того, щоб захищати бізнеси, а щоб захиститися від силовиків, які прийдуть за вказівкою Путіна й захочуть забрати їхні гроші. Адже коштів на війну немає, а їх треба звідкись брати.

"У них точно забиратимуть гроші, а еліти цього бояться. Тому вже зараз створюють свої приватні армії. Всередині триває великий протест, еліти готуються до великих кланових протистоянь і до великої війни в Росії. Ситуація тільки загострюватиметься і невдовзі ми побачимо там тотальний вибух", – підсумував Олександр Демченко.

Що відомо про лист Зеленського до Путіна?

Президент України вийшов з відкритим листом до Володимира Путіна в якому закликав його до зустрічі та прямого діалогу. Він оприлюднив втрати, який зазнає Росії, вказав на суттєве виснаження окупаційної армії та висловив готовність припинити вогонь на теперішній лінії зіткнення. Потенційним місцем для зустрічі Володимир Зеленський назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

Очільник Кремля відреагував на лист від українського президента й заявив, що не бачить сенсу у двосторонній зустрічі. За словами диктатора, Москва "хоче домовленостей", а Київ прагне "зірвати російський наступ". Цікаво, що Путін згадав про візит російського бізнесмена до Києва, який мав зустріч з Володимиром Зеленським.

Після відмови Путіна український лідер підкреслив, що Росія знову обрала війну та досі не готова до її завершення. Він додав, що заява диктатора розчарувала багатьох у світі. Також президент анонсував підготовку до нових ударів по Росії.