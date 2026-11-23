Орієнтуються на Абу-Дабі: у Кремлі заговорили про новий раунд тристоронніх переговорів
Росія, США та Україна найближчим часом можуть провести новий раунд тристоронніх переговорів щодо завершення війни. Основним майданчиком для майбутньої зустрічі команд наразі вважають Абу-Дабі.
Про це заговорив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.
Коли пройде наступний раунд переговорів?
Конкретних дат проведення цієї тристоронньої зустрічі сторони наразі не визначили. Наразі в Кремлі орієнтуються саме на Абу-Дабі.
Нові тристоронні переговори скоро відбудуться,
– сказав Пєсков.
Дипломатичні зустрічі Києва з партнерами
Паралельно власні консультації щодо миру проводить українська сторона. Президент України Володимир Зеленський 19 листопада у Берліні зустрівся зі спецпосланцями лідера США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також із європейськими радниками з нацбезпеки.
Сторони детально обговорили завершення війни, гарантії безпеки для ефективного стримування Росії та поглиблення координації між Україною, США та Європою. Володимир Зеленський розраховує на допомогу Вашингтона у швидкій організації першої багатосторонньої зустрічі команд за повної участі представників європейських країн.
Крім того, український лідер допустив проведення тристороннього саміту на найвищому рівні на полях G20 у разі офіційного запрошення від американської сторони. Президент підкреслив, що Київ прагне провести мирні переговори до Різдва або навіть раніше, оскільки фактор часу безпосередньо впливає на збереження життів.
Консультації сторін в Об'єднаних Арабських Еміратах
Як вже повідомлялося, консультації за участю представників Києва, Вашингтона та Москви стартували в ОАЕ 10 листопада після тривалої паузи. Тоді головну увагу учасники зосередили на повоєнних безпекових механізмах та гуманітарних питаннях.