Путін відкинув заклик Трампа до миру: в ISW пояснили, як диктатор може використати переговори

Президент США Дональд Трамп 3 липня провів ще одну телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Очільник Кремля вкотре відкинув заклик американського лідера щодо припинення вогню та швидкого завершення війни в Україні.

Він також заявив, що Росія "не відступить від своїх цілей" і "досягне їх". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інституту вивчення війни (ISW).

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Які плани Путіна щодо України

Аналітики ISW зазначають, що такі заяви диктатора разом з черговими апеляціями до "необхідності усунути корінні причини" російської агресії засвідчують, що Росія не збирається вести змістовні переговори про завершення війни. Натомість переговорний процес Кремль використовує виключно як спосіб домогтися від США нових поступок.

Варто зауважити, що після розмови Путіна з Трампом помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що президент США знову порушив питання швидкого завершення війни Росії проти України.

На це Путін відповів, що Росія нібито залишається "відданою" завершенню війни шляхом переговорів – і тут же, за словами Ушакова, заявив, що Москва "досягне своїх цілей" і не відступить від них, а також "усуне корінні причини", які призвели до війни.

За словами аналітиків, ці слова рівнозначні зізнанню, що Москва має намір "продовжувати війну на своїх умовах.

Ушаков також заявив, що Путін і Трамп обговорили можливість третього раунду українсько-російських переговорів у Стамбулі та "домовилися, що мирні переговори продовжаться у двосторонньому форматі" у невизначену дату.

Водночас Путін і Трамп нібито не обговорювали нещодавнє припинення Штатами постачання військової допомоги Україні, а говорили про "двосторонні економічні проєкти, зокрема в енергетичній та космічній сферах".

В ISW кажуть, що Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово згадували про необхідність для будь-якого майбутнього мирного врегулювання усунення нібито "корінних причин" війни, натякаючи на непохитні вимоги Росії щодо зміни режиму в Україні, нейтралітету держави та змін до основоположної політики відкритих дверей НАТО.

Наразі Росія залишається незацікавленою в добросовісних мирних переговорах щодо припинення війни. Аналітики наголосили, що путінські заяви про те, що Росія не відступить від своїх цілей вкотре підтверджують наміри диктатора продовжувати війну і його віру в те, що у разі неможливості змусити Україну капітулювати дипломатичними засобами – Москва зможе досягти цього силою.

Така позиція вступає у пряму суперечність з закликами Трампа до швидкого припинення війни.

Окрім цього, варто зауважити, що упродовж останніх тижнів з Кремля постійно лунали заяви, що Москва поки що не має планів щодо проведення третього раунду переговорів з Україною у Стамбулі. Тож залишається незрозумілим, коли саме такі переговори можуть відновитися і чи станеться це взагалі.

Аналітики ISW зазначають, що Росія раніше використовувала мирні переговори з Україною в Стамбулі, щоб приховати власну незацікавленість у змістовних переговорах, і будь-які майбутні українсько-російські переговори на чиїхось умовах, окрім київських, навряд чи призведуть до бажаного Трампом швидкого завершення війни та справедливого миру.

Натомість у WSJ кажуть, що Росія нарощує наступи на Україну, користуючись призупиненням допомоги з боку США. Аналітики вважають, що Москва намагається "перемолоти" українські ресурси та підірвати підтримку Заходу.