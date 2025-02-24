Почнеться нова війна, – Дуда жорстко відреагував на переговори Росії та США
- Президент Польщі Анджей Дуда закликав, щоб переговори про мир не відбувалися без участі України, оскільки домовленості без Києва можуть призвести до нової війни.
- Дуда розкритикував підхід Дональда Трампа, який вважає присутність Зеленського на переговорах неважливою.
Президент Польщі наголосив, що переговори про мир не можуть відбуватися без участі України. Домовленості за спиною у Києва можуть вилитися у нову війну.
Попри засторогу Києва щодо проведення перемовин про Україну без України перший, так би мовити їх раунд, відбувся за участі лише американської та російської делегацій у Саудівській Аравії. Дональд Трамп прямо говорить, що присутність Зеленського на переговорах неважлива. Анджей Дуда розкритикував такий підхід американського президента під час саміту у Києві з нагоди 3-ї річниці повномасштабного вторгнення, передає 24 Канал.
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Без розмов за спиною у Києва
Польський лідер наголосив, що усі в Європі хочуть миру. Однак він має бути справедливим, довгостроковим і базуватися на гарантіях безпеки.
"Ба більше, Україна має бути представлена від самого початку офіційних переговорів", – зауважив політик. Він пояснив, що без участі Києва досягти тривалого миру не вдасться. А тимчасове перемир'я швидко переросте у нову війну, можливо, навіть більш криваву.
Нагадаємо, що 22 лютого Дуда зустрівся із Трампом у Вашингтоні. Президент Польщі переконував очільника США продовжувати допомогу Україні, без якої у неї немає шансів вистояти.
До слова, цього тижня президент Франції та прем'єр Британії відвідають американську столицю. Вони спробують відмовити Трампа від формату двосторонніх перемовин із Росією.