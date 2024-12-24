Росія досягла своєї цілі у війні в Україні, – командувач Сил оборони Естонії

Очікується, що у 2025 році за сприянням Дональда Трампа можуть розпочатися перемовини про заморозку війни в Україні. Командувач Сил оборони Естонії пояснив, чому це є небезпечним.

Якщо конфлікт заморозять, то в очах багатьох країн світу Росія буде переможцем, вважає Андрус Мерило, передає 24 Канал із посиланням на Delfi.

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Москва "нормалізувала" окупацію чужого

Командувач Сил оборони Естонії каже, що Росія як агресор домоглася своєї мети, оскільки вона надіслала світові сигнал, що окупація території іншої країни – це "нормально".

У разі перемовин, загарбана територія залишатиметься під Росією ще певний час. І це стане додатковим утвердженням "нормалізації" вчиненого Кремлем злочину агресії.

Замороження конфлікту зі збереження окупованих територій за Росією стане шкідливим сигналом для інших держав. Ті можуть замислитися, що й вони мають підстави відібрати щось у свого сусіда.

Крім того, у самої Москви виникне виправдання для спроб досягти своїх стратегічних цілей десь в іншому місці. Людські втрати і виснаження економіки не здатні її зупинити.

Росія створює у світі нову стратегічну позицію, і повернути це назад у найближчому майбутньому буде неможливо,

– підсумував Мерило.

До слова, призначений Трампом спецпредставник із питань війни в Україні Кіт Келлог зазначив, що республіканець враховує досвід провальних мирних домовленостей та може збільшити допомогу Україні, залежно від майбутніх подій.