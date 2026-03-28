У Росії немає грошей: професор міжнародної політики відповів, чи зупинить Путін війну

Росія уже не досягла стратегічних цілей у війні, але завжди можна розглядати теоретичні варіанти. Одними з таких є обвал фронту на Донеччині, прорив росіян у Запоріжжя чи до Одеси.

Такою думкою з 24 Каналом поділився професор міжнародної політики Інституту Клінтона Скотт Лукас, додавши, що саме цього завжди прагнув Володимир Путін. Але фактом залишається те, що Росія уже кинула в цю війну колосальну кількість людей.

Чому Путін не готовий до завершення війни?

Втрати Росії уже давно перевищили мільйон осіб. При цьому територія, яку сьогодні контролює Росія, є менша, ніж та, яку окупанти контролювали у червні 2022 року. З цього часу пройшло уже 45 місяців. Виникає питання – про який прорив можна говорити.

Ще у 2023 році ми побачили, що часи проривів на бронетехніці стали значно складнішими через дрони. Вони змінили ситуацію. Це багатошарові лінії оборони проти бронетехніки, колючий дріт, пастки – все це система, яка підтримує роботу дронів,

– підкреслив Скотт Лукас.

Росіяни намагалися зламати Україну ударами по енергетичній інфраструктурі, але це українці пережили взимку 2026 року. Це була найважча зима з погляду ударів по енергетиці за весь час повномасштабного вторгнення. Зараз настала тепліша погода, електропостачання відновили.

Тепер росіянам доведеться чекати ще однієї зими, щоб спробувати знову. Але постає питання, чи можуть вони зламати Україну фінансово, щоб вона не мала грошей продовжувати війну. Тут Росія опирається на таких людей як Віктор Орбан, який блокує допомогу ЄС.

Зверніть увагу! Угорщина наклала вето на 90 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС. Ця фінансова підтримка є критично важливою, адже весною 2026 року наша держава може зіткнутися з серйозним дефіцитом бюджету. Володимир Зеленський висловив сподівання, що ЄС знайде вирішення цієї ситуації.

"Я не бачу реальних перспектив перемоги Росії на жодному напрямку. З іншого боку, розумію, що Путін воюватиме доти, доки зможе. Можливо, росіяни погоджуються це терпіти, але це не означає наявність шаленої суспільної підтримки війни", – додав Скотт Лукас.

Після таких великих втрат Володимир Путін має продемонструвати населенню перемогу. Це може бути Донбас, але значну частину цього регіону росіяни контролювали ще з 2014-го. Що ще можна запропонувати? Маріуполь? Але відбудований драмтеатр відбудований на кістках невинно вбитих людей.

Суть у тому, що Росія не має грошей на відбудову захоплених територій, бо ці гроші потрібні їй для продовження війни. Тобто мовиться не про інтеграцію України у функціональну російську економіку. Отже, Путін не відступить, бо це його спадщина, але я не думаю, що він колись її досягне, - підсумував професор міжнародної політики Інституту Клінтона.

Що у Росії кажуть про війну?