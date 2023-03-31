У разі виходу на межі Донецької області Росія змогла б диктувати мир на своїх умовах, – ГУР

Російський президент Владімір Путін наказав своїм військовим вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області до кінця березня 2023 року. Це б дозволило йому продемонструвати "перемогу" для населення Росії.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він додав, що в Кремлі розраховують заморозити конфлікт в існуючих межах.

Дивіться також Мільйонне військо – страшилка Кремля: чому Путін не здатен повторити великий наступ

Росіяни хочуть заморозити конфлікт

За його словами, вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей дозволив би російському президенту "продати" це пересічним росіянам, як одне з досягнень так званої СВО.

"Насамперед такі заяви є пропагандистським завданням для роботи зі зазомбованим населенням Росії. У разі виконання поставлених завдань, Путін розраховував перейти до переговорів, на яких би диктував мир на своїх умовах", – розповів Юсов.

Він додав, що російське керівництво розраховує заморозити конфлікт в тих межах окупованих територій, які є станом на зараз, і вустами своїх спікерів просувають цю тезу у світі.

Але у них нічого не вийде. Україна звільнить усі окуповані території та вийде на кордони станом на 1991 рік,

– наголосив представник ГУР МО.

Цілі Путіна у війні проти України