Одержимі одним бажанням: військовий сказав, на що зараз розраховують росіяни

Росія не зацікавлена в тому, аби припинити війну. Вони роблять усе, аби переговорний процес не досягнув ніякого серйозного результату.

Про це 24 Каналу розповів політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк. За його словами, Росія не відмовляється від своїх нахабних вимог щодо територій. Зараз складно говорити про прогрес у мирних переговорах.

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Росія зацікавлена в іншому

Як наголосив Антонюк, Дональд Трамп таки увімкнувся в переговорний процес. Але фактично він зробив такі умови, що Росія буквально безкарно може вийти з повномасштабної війни проти України.

Як мінімум, сьогодні можна говорити, що кров громадян України є також на руках Трампа. Це стосується не самої агресії, а саме намагань знайти якісь плюшки для Кремля. Все те саме, що було в попередні десятиліття, коли Росія здійснювала агресію проти інших держав. Якщо зло не покаране, то воно буде в прогресії розростатися,

– сказав Антонюк.

Російський диктатор Путін не хоче йти зараз на завершення війни. Зараз уся увага російських окупантів прикута до літнього наступу.

Зараз в Кремлі одержимі літньою кампанією наступу. У них є сподівання, що вони зможуть просунутися та вирішити ще низку геополітичних завдань через турбулентність у світі,

– зазначив Антонюк.

Додамо, президент США Дональд Трамп вважає, що Путін дійсно хотів би захопити усю Україну. Однак з поваги до Трампа він не стане цього робити.