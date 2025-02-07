Як змусити Росію до миру: Кіт Келлог назвав важелі тиску на Кремль

Дональд Трамп пообіцяв докласти максимум зусиль для завершення війни в Україні. Кіт Келлог розповів, як президент США примушуватиме Росію до миру.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог наголосив, що американський лідер готовий подвоїти санкції проти Росії, передає 24 Канал із посиланням на The New York Post.

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Як переконати Росію зупинити війну

Келлог розповів, що на минулому тижні Трамп разом зі своєю командою обговорив можливості США для завершення війни. Посадовець зауважив, що Україна мусить продовжувати військовий тиск на Росію перед переговорами. Однак лише його одного недостатньо.

Келлог розкритикував Байдена, який обіцяв надавати військову допомогу, стільки, скільки потрібно, при цьому не посилюючи тиск на інші елементи російської влади.

Спецпредставник зауважив, що Росія готова вести війну на виснаження. Тому тиск на неї не може бути лише військовим. "Потрібно застосовувати економічний тиск, дипломатичний тиск, а також певні військові заходи та важелі, щоб забезпечити, що все йде в тому напрямку, в якому ми цього хочемо", – пояснив Келлог.

До слова, чиновник підкреслив, що і Україна, і Росія мають піти на поступки.