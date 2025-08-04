Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений в конструктивних переговорах з Україною. Він до останнього буде сподіватися на прорив на фронті.

Про це 24 Каналу розповів публіцист і експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що Росія продовжує свій тривалий наступ на фронті, який фактично вже триває близько двох років. За цей час вони захопили приблизно 1% території України та зазнали дійсно значних втрат.

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Коли можуть початися переговори?

Як наголосив Богданов, Путін буде до останнього сподіватися на можливий прорив на фронті. Також економіка Росії все ще тримається.

Поки чергова фаза наступу не закінчиться, доти Путін буде розраховувати на прорив на фронті. Також доки по російській економіці сильніше не вдарять, доти навряд чи реальні перемовини є можливими,

– сказав Богданов.

Враховуючи динаміку у війні та економічну ситуацію в Росії, малоймовірно, що буде якийсь конструктив щодо перемовин до жовтня-листопада цього року. А під кінець року дійсно може початися певний процес.

На кінець року може бути вікно, де почнеться процес підготовки до реальних перемовин. Це може початися швидше, якщо США дійсно введуть серйозні санкції та розширять допомогу Україні,

– зазначив Богданов.

При цьому Путін переламав для себе виграшну ситуацію, яка для нього складалася з початком президентства Трампа. Він міг отримати все без особливих зусиль, але захотів більше. На цьому тлі він посварився з Трампом, через що ще пошкодує.