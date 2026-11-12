Кушнер сказав, коли відбудуться наступні перемовини України, Росії та США

Джаред Кушнер анонсував наступні перемовини України, Росії та США. Багатосторонні переговори запланували провести уже наступного тижня за участю європейських представників.

Про це заявив Джаред Кушнер російським ЗМІ 12 листопада.

Що відомо про наступний раунд перемовин

Проведення зустрічі погодили Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Дипломатичні консультації у розширеному форматі мають відбутися вже найближчими днями.

За словами Кушнера, підготовка до переговорного процесу на наступний тиждень уже перейшла у практичну площину.

Стів Віткофф підтвердив, що дату проведення наступної зустрічі вже визначено, а перелік учасників буде розширено.

"На ній будуть європейці", – наголосив Віткофф.

Наразі точний порядок денний, а також місце проведення майбутнього раунду консультацій офіційно не розголошуються. Подальші подробиці щодо формату переговорів очікуються ближче до дати зустрічі.

Нагадаємо, що у Кремлі також анонсували зустріч Путіна та Трампа. Президенти планують провести переговори під час саміту АТЕС у Китаї 18 – 19 листопада.