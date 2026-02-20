"Домовилися про ще одну зустріч": Зеленський повідомив, що переговори продовжаться через 10 днів
- Зеленський повідомив, що наступний раунд переговорів відбудеться через 10 днів, і буде важливим для розв'язання гуманітарних питань.
- Зустріч запланована на лютий, і Україна сподівається на її ефективність, зокрема щодо обміну військовополонених.
Володимир Зеленський розповів про результати роботи переговорної команди у Женеві. Він анонсував, що зустрічі продовжаться і відбудеться це вже найближчими днями.
Наступна зустріч буде важливою для розв'язання гуманітарних питань. Про це глава держави написав повідомив під час спілкування з журналістами.
Що відомо про наступний раунд перемовин?
Наступний раунд переговорів запланований на лютий, і Україна розраховує на його ефективність.
Володимир Зеленський розповів, що наступна зустріч зможе мати значний вплив для розв'язання важливих питань, зокрема гуманітарних та обміну військовополонених.
Наступна зустріч, без сумніву, повинна відбутись впродовж цих десяти днів. Протягом найближчих двох днів ми проговоримо і попрацюємо з командою над меседжами, з якими вони поїдуть,
– зазначив глава держави.
Що відомо про перебіг мирних переговорів?
Раніше повідомляли, що четвертий раунд переговорів між Україною, Росією та США може відбутися наступного тижня у Женеві. Українська сторона висловлювала сподівання провести зустріч до кінця лютого, але не все залежить від неї.
Зеленський заявив, що Україна готова до компромісів, проте не ціною своєї незалежності та суверенітету. Україна вважає, що вимоги Росії щодо територій є ультиматумом. Президент чітко наголосив, що припинення вогню на лінії зіткнення – це вже значна поступка окупантам.
Глава держави також заявив, що Україна та Росія близькі до завершення переговорів на військовому треку. Проте, президент Зеленський наголошує на важливості залучення європейських партнерів у процесі моніторингу.