Кремль не бажає йти на компроміси щодо України і хоче добитися поступок від США, – ISW

Кремль продовжує демонструвати небажання йти на територіальні компроміси в Україні на майбутніх мирних перемовинах. Також російські чиновники тиснуть на США з метою отримання поступок в межах поточних двосторонніх переговорів, затримуючи прогрес досягнення миру.

Про це пише 24 Канал з посиланням на новий звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Дивіться також Трамп дорікнув Росії за зволікання з перемир'ям в Україні

Росія не хоче йти на компроміси

Аналітики згадують заяву глави російського МЗС Сєргєя Лаврова про те, що, мовляв, Зеленський буде змушений погодитися на територіальні поступки. За словами дипломата країни-агресорки, нібито "неможливе" повернення України до кордонів 1991 року – міжнародно визнаних кордонів.

Путінський посіпака Лавров намагався перекласти провину за непримиренність Росії на Зеленського та нібито "погане поводження України з російськомовними в Україні".

Кремль продовжує відкрито демонструвати своє небажання йти на компроміси та поступатися окупованими Росією територіями в Україні в межах будь-яких майбутніх мирних переговорів,

– йдеться у звіті.

В ISW також зазначили, що російський диктатор Владімір Путін навіть вимагав, щоб Україна поступилася територіями Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які зараз не окуповані російськими військами, і стверджував, що Миколаївська та Харківська області є "історично російськими землями".

Російська влада продовжує намагатися добитися від Сполучених Штатів поступок у рамках поточних двосторонніх американсько-російських переговорів, водночас затримуючи досягнення миру в Україні,

– наголошують в ISW.

Глава зовнішньополітичного відомства Росії заявив 11 квітня, що комерційне авіасполучення між Росією і США має відновитися "лише як наслідок" скасування США санкцій, накладених на російську державну авіакомпанію Аерофлот.

Лавров стверджував, що Сполучені Штати погодилися на пропозицію Росії під час переговорів в Ер-Ріяді 27 лютого, але не вжили жодних відповідних заходів.

У звіті зазначається, що нещодавні заяви російського міністра, який вимагає від США послаблення санкцій, прямо суперечать заявам генерального директора Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кіріла Дмитрієва, яку він зробив 3 квітня на телеканалі Fox News, про те, що Росія нібито "не просить про послаблення санкцій", і ще раз демонструють непослідовність Кремля.

Нагадаємо, що у вчорашньому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни вказували, що Росія продовжує використовувати двосторонні перемовини зі США для затягування переговорного процесу щодо війни в Україні. Це свідчить про те, що Кремль залишається незацікавленим у серйозних мирних переговорах, що стосуються припинення війни.