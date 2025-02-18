Кавалерійський наступ на Україну, Європу та Путіна, – Кулеба про дії США

Дмитро Кулеба оцінив дії команди Трампа щодо мирних переговорів. Він назвав їх кавалерійським наступом і запропонував рецепт, що робити з Трампом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Дмитра Кулеби в інтерв'ю BBC.

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Що Україна та Європа можуть зробити з Трампом

Журналісти запитали колишнього очільника МЗС, чи може Київ відмовитися від плану, який перед ним покладуть Трамп і Путін. Кулеба відповів, що Зеленський не раз окреслював свою позицію. Україна не відмовиться від вступу до НАТО та не поступиться територіями.

Я усвідомлюю, що люди читають новини і в них волосся стає дибки. Але це все дуже рання стадія. На нас, на європейців і на Путіна здійснюється кавалерійський наступ, просто по-різному оформлений. І нам усім треба його стримати. Стратегія має полягати в тому, щоб втягувати Трампа у довгу гру, замість того, щоб піддаватися його швидкому тиску, на який він розраховує,

– висловився Кулеба.

Він наголосив, що гра ще навіть не почалася і що всі сторони лише розминаються на полі. Предмет розмови з'явиться, коли США покладуть на стіл якесь цілісне бачення. Бо поки що Америка демонструє силу та залякує, а заяви представників США суперечать одна одній. Україна та Європа мають підійти до ситуації з холодним розумом і проявити силу волі. Водночас ціна їхніх помилок дуже зросла.

"Попереду ще дуже-дуже багато битв, багато маневрів. Я завжди кажу: дуже важливо не падати до пострілу, але ще важливіше – не падати після пострілу. Я вважаю, що Україна має керуватися цим правилом", – підсумував Кулеба.

До речі, західні ЗМІ вбачають у поведінці Трампа неоімперські звички. Він хоче приперти Україну до стіни та шантажує Зеленського, щоб підписати угоду про копалини на найвигідніших умовах. І не зважає на те, що для Києва ця угода буде вкрай невигідною, фактично економічною колонізацією.