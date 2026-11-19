У четвер, 19 листопада, спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер взяли участь у саміті Коаліції охочих у Берліні. Того ж дня у Шеньчжені Дональд Трамп зустрічався з Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним.

Очільник Білого дому вважає, що мир в Україні досяжний. Про це сказав зять президента США Джаред Кушнер на пресконференції Коаліції охочих.

Що сказав Кушнер?

Американський посадовець вважає, що після зустрічей з Путіним та Сі Цзіньпіном у Китаї на саміті АТЕС Трамп дійшов висновку, що мир в Україні досяжний.

Також зять американського президента прокоментував участь європейців у новому дипломатичному треку. Він стверджує, що Путін погодився на участь європейців у багатосторонніх перемовинах щодо миру в Україні.

Росія погодилася працювати в багатосторонньому форматі з європейцями. І частково ми пояснили росіянам, що ми справді віримо, що Росія, участь Європи за столом переговорів буде ключовою для завершення цієї війни,

– заявив Кушнер.

Згодом канцлер Німеччини уточнив, що такі перемовини можуть відбутися в ОАЕ. Фрідріх Мерц зазначив, що йдеться про зустріч за участю України, Росії, США та Європи. Він вважає, що зустріч може відбутись незабаром.

Це може бути, наприклад, в Об’єднаних Арабських Еміратах для того, щоб нашу спільну європейську позицію представити,

– сказав політик.

Він додав, що зустріч має відбутись у нейтральному місці. Канцлер висловив сподівання на готовність Росії долучитись до переговорів.

Водночас Мерц наголосив, що завершення війни має передбачати збереження територіальної цілісності України, сильні гарантії безпеки та її включення до європейської системи безпеки.

Що Кушнер сказав про гарантії безпеки?

Журналістка запитала Кушнера про пропозицію надати Україні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО. Представник США заявив, що Росія нібито задоволена такими пропозиціями.

Він стверджує, що Вашингтон зумів переконати Москву в тому, що гарантії безпеки для України мають базуватися на домовленості типу статті 5 НАТО.

Я скажу, що з точки зору Америки, надання гарантій безпеки, подібних до статті 5, — це справді дуже важлива справа. І я думаю, що президент Трамп відкритий до цього. Але, очевидно, це має бути в інтересах Америки, і... ми повинні переконатися, що це є частиною ширшого пакета безпеки,

– сказав Кушнер.

Зазначимо, що того ж дня Володимир Путін заявляв, що нібито не заперечує проти участі європейських представників у мирних переговорах. Однак, за його словами, партнери України мають прибути для цього до Москви.