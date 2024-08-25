Росія піде на переговори, якщо Україна діставатиме ракетами до Пітера і Москви, – The Guardian

Росія вже третій рік веде проти України злочинну повномасштабну війну. Західні журналісти окреслили, за якої умови агресорка може піти на мирні перемовини.

Україна хоче отримати від Заходу дозвіл використовувати ракети великої дальності Storm Shadow для знищення цілей у глибині Росії. У виданні відзначають, що так аргументують те, що це може змусити Москву почати переговори про припинення бойових дій.

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Київ не мав вибору не відповісти на вторгнення

Високопосадовці в столиці України вважають, що важливо показати Росії, що об'єкти біля столиці Росії можуть бути уражені. Ймовірно, Росія розглядатиме питання про переговори лише тоді, якщо буде вважати, що Україна є загрозою для Москви та Санкт-Петербурга. Однак така стратегія є ризикованою, якщо це не підтримають США.

Україна протягом кількох місяців просила дозвіл використовувати Storm Shadow проти цілей у Росії, але безуспішно.

Під час свого виступу на День Незалежності Володимир Зеленський заявив, що Київ не мав іншого вибору, окрім як відповісти на повномасштабне вторгнення Росії.

Наш ворог також знатиме, що означає українська відплата, – сказав президент.

У Києві вважають, що удар вглиб території Росії може сприяти переоцінці дій у Кремлі.

Червоні лінії є перебільшенням

Ракети Storm Shadow були розроблені переважно англо-французьким співробітництвом і виготовлені європейським спільним підприємством MBDA, яке також має італійського партнера. Проте деякі з його компонентів постачаються США, Білий дім також має погодитися на використання ракет в Росії.

Водночас Зеленський пояснював, що наслідки вторгнення України в Росію показують, що застереження Кремля щодо червоних ліній є перебільшеними.

Американські чиновники вважають, що ракети Storm Shadow та інше озброєння такої великої дальності може бути недостатньо точними на великих відстанях.

Чи зацікавлений Путін у припиненні вогню

Україна завдає сміливих ударів безпілотниками. Можна стверджувати, що ці атаки є заміною, проте у Києві вважають, що ракетний удар по тилу Росії може спонукати Кремль до переосмислення. Водночас малоймовірно, що Владімір Путін зацікавлений у припиненні війни.

Джон Форман, колишній аташе з питань оборони Великої Британії у справах Росії та України, сказав, що Київ має зосередитись на захисті Донбасу.

Вважається, що Лондон і Париж дали Україні експортну версію Storm Shadow (у Франції відомий як Scalp). Ці ракети мають радіус дії приблизно 290 миль, хоча і Великобританія, і Франція мають внутрішні версії з дальністю вдвічі більшою. Москва розташована приблизно за 300 миль від північного кордону України.