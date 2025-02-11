США досягли "величезного прогресу" в переговорах з Росією та Україною, – Трамп

Нещодавно з'явився прогрес на шляху до мирної угоди між Росією та Україною. Зараз президент США Дональд Трамп і його адміністрація ведуть переговори з Києвом та Москвою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа, якого цитує New York Post. Очікується, що делегація США на чолі з віце-президентом Венсом і спеціальним представником Трампа Келлогом обговорять із Володимиром Зеленським можливості для завершення майже трирічної війни.

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Дональд Трамп прогнозує, що мирна угода відбудеться

За словами президента США, лише за останній тиждень у переговорах щодо війни України та Росії є "величезний прогрес". Обидві сторони конфлікту йдуть на контакт.

Я думаю, що ми досягли величезного прогресу за останній тиждень. Ми маємо справу з росіянами. Ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде,

– зазначив Трамп.

Дональд Трамп також анонсував розмову з президентом України, яка може відбутися цього тижня.

Президент США Дональд Трамп робить все можливе, аби Київ та Москва найближчим часом сіли за стіл переговорів.

Як Трамп планує змусити піти на перемовини Владіміра Путіна, Дональд Трамп не відповів. Але Білий дім спілкується про це з Кремлем.

Мені здається, він хотів би укласти угоду, але для танго потрібні двоє. Я думаю, щось буде зроблено. Я сподіваюся. Я Великий Миротворець – ви це знаєте,

– сказав Дональд Трамп.

Що говорив Дональд Трамп про витрати США на війну в Україні

У війні президент Сполучених Штатів знову звинуватив адміністрацію Джо Байдена та пасивність Європи. Через це, за словами Трампа, США мають витрати у розмірі 300 мільярдів доларів, які він хоче повернути за допомогою угоди про користування рідкоземельними металами з надр України.

Україна має надзвичайно цінну землю – з погляду на рідкісноземельних металів, нафти, газу та інших ресурсів. Я хочу, щоб наші витрачені гроші були захищені, адже ми витратили сотні мільярдів доларів. Вони можуть укласти угоду, а можуть і не укласти. Колись вони можуть стати російськими, а можуть і не стати. Але ми вклали в це величезні гроші, і я сказав: "Я хочу їх повернути",

– заявив глава США.

Відтак, між Україною та США може бути укладена угода про корисні копалини на 500 мільярдів доларів.