Британський полковник спрогнозував, коли Трамп надасть військову допомогу Україні
- 19 травня відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом та диктатором Путіним.
- Вже лунали думки, що Трамп може відвернутися від Путіна після особистої зустрічі. Але це за умови, що не буде прогресу в мирних переговорах.
- Полковник британської армії у відставці Філіп Інгрем припустив, в якому випадку Трамп може посилити військову допомогу для України.
Президент США Дональд Трамп поки не підтримує ідею подальшої військової допомоги для України. Але все цілком може змінитися.
Про це 24 Каналу розповів полковник британської армії у відставці Філіп Інгрем. Відомо, що буквально нещодавно завершилася розмова Трампа і Путіна. Поки президент США взагалі не говорить про жорсткі санкції проти Росії.
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Чи може Трамп посилити допомогу для України
Як наголосив Інгрем, диктатор Путін намагатиметься якнайдовше підтримувати більш-менш нормальні стосунки з Дональдом Трампом. Він не хоче припиняти війну, але водночас йому не потрібне посилення санкцій.
Вже лунали думки, що Трамп може відвернутися від Путіна у тому випадку, якщо не буде ніякого прогресу в мирних переговорах після їхньої особистої зустрічі. І це цілком може статися. Тоді ж Трамп може посилити військову допомогу для України.
Я очікую, що Трамп все ж надсилатиме тонкі сигнали та ледь помітні погрози Путіну. І якщо той таки не сяде за мирні переговори, тоді американці "знімуть рукавички" і нададуть більшу підтримку Україні та міжнародній спільноті,
– сказав Інгрем.
Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, який дасть результат. При цьому наша держава не буде йти на російські ультиматуми та виведення військ зі своєї території.