Навіть попри невдачі: що стримує Трампа від виходу з переговорного процесу щодо України
- Адміністрація Дональда Трампа очікує від Росії готовності до припинення вогню, але Кремль не планує цього робити.
- Трамп не виходить з переговорного процесу щодо України, тому що це може показати, що США не можуть владнати регіональну війну, що важливо у контексті відносин з Китаєм.
Адміністрація Дональда Трампа очікує від Росії готовності до припинення вогню. Однак країна-агресорка не має таких планів. Попри це президент США не виходить з переговорного процесу.
Сценарій виходу Трампа з мирних переговорів можна розглядати, однак це дуже малоймовірно. Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун озвучив 24 Каналу думку, що на це є одна причина.
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Це пов'язано з Китаєм
Максим Джигун зазначив, що якщо Трамп вийде з переговорного процесу щодо війни Росії проти України, то це демонструватиме, що США не можуть владнати, здавалось би, регіональну війну. Росія у військовому плані і близько не стоїть з американськими потужностями, тим більше – в економічному.
То що тоді говорити про взаємодію Трампа із Сі Цзіньпіном? Лідер Китаю, до речі, поки не демонструє готовності до того, аби зменшувати мита, відмовлятися від них, демонструвати якусь готовність до конструктивного діалогу з Трампом. Не з позиції сили, а з позиції якихось вмовлянь. Тому, на мою думку, наразі нема ознак, що Трамп повністю відійде від цієї історії,
– вважає він.
Є можливість, що згодом американський президент запровадить нові мита, додаткові санкції проти російського тіньового флоту, ще більше обмежить їхню здатність завозити товари подвійного призначення. Легший шлях для Трампа – продовжувати посилювати тиск на Росію.