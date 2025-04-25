У МЗС назвали три принципові позиції України для мирного завершення війни
- Україна окреслила три принципові позиції для мирного завершення війни: не визнавати жодну частину своєї території як російську, не погоджуватися на обмеження своєї армії, і жодна третя країна не може накласти вето на членство в НАТО чи ЄС.
- Речник МЗС закликав орієнтуватися лише на офіційну інформацію і не реагувати на "зливи" в медіа щодо "мирних планів".
В Міністерстві закордонних справ заявили, що під час зустрічі в Лондоні українська сторона вже окреслила три принципові позиції щодо мирного завершення війни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого в п'ятницю, 25 квітня.
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У чому полягають принципові позиції України
Георгій Тихий заявив, що 23 квітня в Лондоні українська делегація донесла власну позицію, а також почула бачення Сполучених Штатів.
Речник МЗС наголосив, що Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території як російську.
Друга принципова позиція – Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своєї армії, оборонних спроможностей, оборонної промисловості чи військової допомоги від партнерів.
До того ж в МЗС додали, що жодна третя країна не має права накласти вето на членство в НАТО чи ЄС.
Це три принципові позиції, яких дотримується Україна. І я можу вам сказати відверто, що це лунало на цих і попередніх переговорах,
– сказав Георгій Тихий.
Речник МЗС закликав українців орієнтуватися лише на офіційну інформацію та не реагувати емоційно на різноманітні "зливи" в медіа щодо тих чи тих "мирних планів".
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ опублікували остаточний текст пропозицій США щодо врегулювання війни. Згідно з документом, США юридично визнають контроль Росії над Кримом і фактично – над частинами Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.