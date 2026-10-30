Можливий шлях до зустрічі лідерів: у МЗС розкрили деталі майбутніх переговорів в Абу-Дабі

Україна, США та Росія можуть провести тристоронні консультації в Абу-Дабі вже в листопаді. Дипломатичний контакт розглядають як можливий підготовчий етап до зустрічі на рівні лідерів.

Як передає NV з брифінгу 30 жовтня, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив про фокус майбутніх переговорів на безпекових питаннях та модальностях гарантій. Українська сторона демонструє готовність до деескалаційних кроків та очікує дзеркального підходу від Росії.

Хто вирішуватиме чутливі теми?

Серед ключових пунктів порядку денного залишаються територіальні питання, зокрема Донецька область. За словами Тихого, домовленості щодо територій виходять за межі повноважень цього рівня делегацій та можуть ухвалюватись лише на рівні лідерів держав.

Ми також бачимо цю зустріч як можливу підготовку до зустрічі лідерів, і ми все-таки вважаємо, що низка запитань, низка найбільш чутливих речей, мусить обговорюватися на рівні лідерів,

– сказав речник МЗС.

Тихий додав, що з боку Володимира Зеленського така готовність до зустрічі є. Досягнення результатів переговорів залежатиме від того, чи проявить аналогічний намір російський диктатор Володимир Путін.

Україна налаштована провести тристоронні консультації "якнайшвидше" в листопаді. Водночас на остаточну дату впливають різні фактори.

Російська сторона чітко заявляла, що після виборів у США це має відбутися. Після цієї дати, після цих виборів, десь буде організовуватись ця зустріч. Треба розуміти, що також є ситуація на Близькому Сході, яка теж має свою динаміку. Я думаю, це теж впливає на локацію проведення цієї зустрічі. Але ми би хотіли провести якнайшвидше в листопаді цю зустріч і готові до неї,

– зазначив Георгій Тихий.

Київ "дуже серйозно" ставиться до майбутнього раунду переговорів та очікує зустрічного кроку від Москви. За підсумками консультацій з'явиться розуміння, чи справді російська сторона готова рухатися вперед у мирному врегулюванні, резюмував речник МЗС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що консультації переговорних груп можуть відбутися в першій половині листопада. Президент Зеленський назвав припинення ударів по енергетиці, забезпечення вільного судноплавства, звільнення полонених та повернення депортованих дітей – першими кроками до деескалації.