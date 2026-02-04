"Закінчення війни навесні?": у МЗС України відреагували на публікацію Politico

Україна зацікавлена в якнайшвидшому завершенні війни та зосереджується не на дедлайнах, про які пишуть західні ЗМІ, а на досягненні конкретних результатів.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Чи дійсно війну можна закінчити до весни?

Днями видання Politico заявило, що переговори в Абу-Дабі можуть бути більш позитивними, ніж очікувалося, та можуть допомогти завершити війну вже навесні.

Зазначається, що результати саме цієї зустрічі покажуть, наскільки серйозно налаштований Путін. Водночас частина співрозмовників переконані, що навіть м'якша риторика Кремля може бути лише спробою затягнути час заради власних інтересів.

Згодом на цю публікацію відреагував Георгій Тихий.

Ми хочемо якнайшвидше закінчення війни, перемир'я і конкретних результатів цих зустрічей. Чесно кажучи, хотілося б не "до весни", а ще раніше,

– пояснив він.

За словами речника МЗС, під час переговорів основна увага зосереджена на чотирьох ключових питаннях, які вже є публічно відомими.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі?