"Мирна угода не має бути диктатом для України": Шольц зробив заяву

Олаф Шольц заявив, що Європа повинна надалі підтримувати Україну та мати спільну позицію із США щодо питань безпеки. За його словами, мирна угода не має бути диктатом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Зазначається, що відповідну заяву канцлер Німеччини зробив після саміту європейських лідерів у Парижі в понеділок, 17 лютого.

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Шольц висловився про мирні переговори

Олаф Шольц заявив, що Європа має запевнити Київ, що Україна може покладатися на її підтримку. Політик зазначив, що підтримує ідею мирних переговорів.

Ми вітаємо переговори про мирну угоду, але для нас очевидно, що це не може бути диктатом,

– наголосив канцлер.

Віндодав, що Україні потрібно дати можливість захищатися, продовжувати шлях до Євросоюзу та мати власну сильну армію. За його словами, ці питання не мають бути предметом переговорів.

Також у Олафа Шольца запитали про ідею введення в Україну європейських військ у складі миротворчих сил. У відповідь він повторив вже сказане раніше – такі дискусії передчасні. Шольц пояснив, що його дратують такі пропозиції, оскільки вони є "спекулятивними" і випереджають будь-які мирні переговори.

До слова, за інформацією ЗМІ, минулого тижня США надіслали європейським урядам дипломатичний демарш, що складається з 6 пунктів. Американські політики запитали у своїх союзників, що їм потрібно від Вашингтона для реалізації заходів безпеки в Україні.