Після візиту до Туреччини Зеленський відвідає Албанію, – The Guardian

Очікується, що після візиту до Туреччини Зеленський відвідає Албанію. А після того полетить ще й до Риму на інавгураційну месу Папи Римського.

В Албанії президент зустрінеться з європейськими політиками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Зеленський після Туреччини полетить до Албанії

Видання The Guardian зазначає, що після зустрічі з Ердоганом в Анкарі (столиця Туреччини) і можливого діалогу з Путіним він полетить до Албанії.

Там він зустрінеться з європейськими політиками. Після цього президент України відвідає Рим, де планує бути присутнім на інавгураційній месі нового Папи Римського Лева XIV. На початку цього тижня між ними відбулася позитивна телефонна розмова.

Я думаю, що це може статися в неділю. Якщо все вийде. Ми не знаємо, що принесе цей тиждень. Ми підійшли до того моменту, коли не знаємо, що буде завтра,

– сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, Путін запропонував Україні відновити прямі переговори без попередніх умов 15 травня у Стамбулі.