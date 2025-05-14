Після візиту до Туреччини Зеленський відвідає Албанію, – The Guardian
- Зеленський після візиту до Туреччини планує відвідати Албанію для зустрічі з європейськими політиками.
- Після Албанії президент України відвідає Рим на інавгураційній месі Папи Римського Лева XIV.
Очікується, що після візиту до Туреччини Зеленський відвідає Албанію. А після того полетить ще й до Риму на інавгураційну месу Папи Римського.
В Албанії президент зустрінеться з європейськими політиками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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Зеленський після Туреччини полетить до Албанії
Видання The Guardian зазначає, що після зустрічі з Ердоганом в Анкарі (столиця Туреччини) і можливого діалогу з Путіним він полетить до Албанії.
Там він зустрінеться з європейськими політиками. Після цього президент України відвідає Рим, де планує бути присутнім на інавгураційній месі нового Папи Римського Лева XIV. На початку цього тижня між ними відбулася позитивна телефонна розмова.
Я думаю, що це може статися в неділю. Якщо все вийде. Ми не знаємо, що принесе цей тиждень. Ми підійшли до того моменту, коли не знаємо, що буде завтра,
– сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.
Нагадаємо, Путін запропонував Україні відновити прямі переговори без попередніх умов 15 травня у Стамбулі.