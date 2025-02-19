Рубіо заявив, що мирна угода має влаштовувати як Україну, так і Росію: однак є нюанс

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що мирна угода має бути прийнятною як для України, так і для Росії. Однак поки там обговорюють лише умови диктатора Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що переговори США та Росії демонструють, що Штати хочуть знайти умови, на які піде Путін для припинення вогню. Ніякого консенсусу зараз немає.

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Слухають вимоги Путіна

Як наголосив Шейтельман, вимоги України та всього цивілізованого світу давно відомі. Однак Сполучені Штати зараз пробують дослухатися до Путіна, який хоче протягнути усі свої неадекватні вимоги. Вже навіть лунала ідея зняття санкцій з Росії, якщо вдасться досягнути "миру" в Україні.

Хоча свого часу спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог припускав пом'якшення санкцій проти Росії. А повне скасування – лише після того, як буде мирна угода, яка буде прийнятною для України.

Поверніться до статусу кво станом на 1991 чи 2013 рік. Тоді санкції будуть на рівні 2013 року. Це спірна позиція. Лавров взагалі казав, що не збирається обговорювати окуповані території. Також в Росії говорили, що не погоджуються на європейських миротворців,

– сказав Шейтельман.

Одна з нещодавніх вимог Росії – вибори в Україні. І цілком зрозуміло, чого тут добивається Путін. Він хоче затягнути на посаду свого кандидата.

Є величезна кількість спірних моментів. І поки взагалі не виглядає, що Росія готова йти на якісь поступки. Але Штати все одно продовжують діалог з Росією.

Додамо, нещодавно Дональд Трамп зробив низку дивних заяв щодо України. Він почав розповідати, що Росія може дуже швидко знищити українські міста, але не хоче цього робити. Також Трамп звинувачував Україну в тому, що можна було одразу піти на переговори і все закінчити. А в Зеленського буцімто 4% підтримки. Хоча насправді це не так. В Росії теж поширюють маячню, що Зеленський буцімто "нелегітимний".