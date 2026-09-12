Трамп підмінює поняття: що означає його заява про готовність Путіна до миру

Дональд Трамп учергове заявив про нібито готовність Володимира Путіна укласти мирну угоду щодо України. Однак за цими гучними словами ховається не реальний дипломатичний прорив, а політична імітація та вигода США.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що жодної реальної мирної угоди на сьогодні не існує. Заява американського лідера є лише дипломатичною риторикою, яка не має під собою жодного практичного підґрунтя.

Чому Трамп імітує переговори та що це означає для санкцій

Олег Саакян зауважив, що цей процес затягується через потребу Трампа демонструвати активність на зовнішньополітичній арені. Крім того, Білий дім намагається провести законопроєкт щодо санкцій проти Ірану, фактично вивівши з-під можливого удару Росію.

Я підозрюю, що немає в реальності ніякої угоди, яку Путін хотів би підписати, яку просто потрібно підписати Зеленському. Та угода, яку Путін хотів би, щоб Україна підписала, є абсолютно неприйнятною. А ту, яку хоче підписати Трамп, вона неприйнятна і для Росії, і для України,

– наголосив політолог.

Кремль зі свого боку зацікавлений у затягуванні процесу, оскільки це дозволяє Росії залишатися стороною переговорів, з якою спілкуються, а не міжнародним злочинцем.

Важливо! Джаред Кушнер оголосив, що Дональд Трамп наказав розробити стратегічний план для врегулювання війни. Американська сторона прагне не просто заморозити конфлікт, а закласти фундамент для тривалого спокою між Україною та Росією. Конкретний зміст майбутніх ініціатив Вашингтон наразі тримає в таємниці.

У чому небезпека заяв Трампа

Найнебезпечнішим наслідком риторики Трампа щодо начебто миру політолог вважає підміну фундаментальних понять у світовій політиці. У такій конфігурації головним злом намагаються зробити саму війну, а не країну-агресорку, яка її розпочала.

Відбувається підміна зла. Злом стає війна, а не агресор (Росія – 24 Канал), який спроможний і веде війну. В такому випадку, закінчивши цю війну, умовно підписавши щось, за три секунди може початися нова війна. Ми вже бачили один виток війни 2014 року і Мінські домовленості. Наступний може настати за три секунди після підписання, тому що причину не усунули,

– підкреслив Олег Саакян.

За словами експерта, будь-які спроби прогарантувати агресору збереження здобутків є нереалістичними та не здатні забезпечити тривалий мир ні для України, ні для Європи.

Політолог загрозу заяв Трампа про мир: відео