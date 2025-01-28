"Не має права нічого підписувати": Путін знову відхрещується від переговорів з Зеленським

Владімір Путін знову заговорив за можливість переговорів щодо війни в Україні. Цього разу диктатор згадав й про стару платівку щодо "нелегітимності" українського президента.

Звісно, Путін поєднав заяви про "нелегітимність влади" з указом Зеленського про переговори, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Що Путін сказав про переговори і Зеленського цього разу

Говорячи про переговори, Владімір Путін заявив, що їх можна вести "з ким завгодно", натякнувши, що сам не збирається говорити з Зеленським.

Тільки через свою нелегітимність він (Зеленський – 24 Канал) не має права нічого підписувати. Але якщо він хоче брати участь у переговорах, я виділю таких людей, які будуть ці переговори вести. Будь ласка. Питання в остаточному підписанні документів,

– каже Путін.

Російський диктатор назвав переговори "серйозним питанням", яке повинне гарантувати безпеку як України, так і Росії. Продовжуючи тему "нелегітимності" Зеленського, яку спростували ще минулої весни, Путін заявив, що у переговорах не повинно бути "жодного промаху, жодної шорсткості" і "усе має бути відточено".

Владімір Путін знову вирішив "блиснути розумом" і потрактувати Конституцію України – звісно, що на свій лад. Глава РФ заявив, що нібито президент України під час воєнного стану не має право на продовження повноважень.

Однак ще раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак, реагуючи на слова диктатора, розкрив справжню мету заяв диктатора. Путін намагається просувати ідею переговорів із США, і розраховує це зробити на двох умовах – вирішити долю Європи без Європи та говорити про Україну без України.