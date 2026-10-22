У Кремлі розкрили, чи передав Путін письмові пропозиції щодо закінчення війни

Російський диктатор Володимир Путін не передавав письмових пропозицій щодо врегулювання війни у відповідь на аналогічні документи Стіва Віткоффа. У Кремлі переконані, що публічне обговорення цього питання лише шкодить процесу.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

Росія не надала своїх пропозицій

Стів Віткофф привіз російському керівництву документи, що містили напрацювання для врегулювання війни в Україні. Однак, як стверджує Пєсков, Володимир Путін не надав письмово своїх пропозицій у відповідь.

До того ж речник диктатора заявив, що розмову Путіна з президентом США Дональдом Трампом наразі не заплановано, проте "її можуть швидко організувати".

У Кремлі також збрехали, що "не чули" заяв про готовність України та європейських країн до реального діалогу. Попри це, підвищену активність деяких європейських столиць оцінюють позитивно. До того ж наразі невідомо, хто увійде до російської переговорної групи на тристоронніх мирних переговорах. Її склад пізніше визначить Путін.

Окрім цього, рішення про участь диктатора у саміті G20 у Маямі поки не ухвалено. Запрошення розглядатимуть "з урахуванням усіх обставин".

Нагадаємо, 21 жовтня спецпосланець президента США Стів Віткофф провів тригодинні переговори з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Напередодні цієї поїздки американський представник провів зустріч в Осло з Володимиром Зеленським та деякими європейськими лідерами, узгоджуючи рамкові пропозиції щодо припинення вогню та гарантій безпеки.

Російська сторона припустила, що новий раунд переговорів представників України, США та Росії може відбутись в Абу-Дабі в десятих числах листопада.