"Є нюанси": в Кремлі прокоментували "готовність Зеленського сісти за стіл переговорів"

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі "позитивно ставляться" до готовності Володимира Зеленського якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Як у Кремлі ставляться до переговорів

Під час свого виступу в Конгресі 4 березня президент США Дональд Трамп заявив, що отримав "важливий лист" від Володимира Зеленського, в якому він нібито висловив готовність сісти за стіл переговорів і досягнути "міцного миру".

У Дмитра Пєскова запитали, як цю новину оцінюють в Кремлі.

Позитивно. Питання – з ким сісти?

– відповів прессекретар Путіна.

Пєсков укотре нагадав, що в Україні досі є чинною заборона Володимира Зеленського на перемовини з російською стороною. За його словами, ставлення "загалом позитивне, однак нюанси поки не змінюються".

До слова, раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповіла, про який лист Зеленського Трамп говорив у Конгресі. За її словами, йдеться про допис президента України, який він опублікував 4 березня у соцмережі Х.

У цій публікації було сказано, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Тоді Зеленський також підкреслив, що Україна готова підписати угоду про мінерали й безпеку "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".