У Зеленського розкрили, чому Росія знову зриває переговори

У Кремлі заявили, шо у переговорах немає просувань в питані територій, однак запевнили, що інтересу продовжувати переговорний процес Росія нібито не втратила і тримає діалог з США. Росія не хоче дратувати Вашингтон, намагається продовжувати вдавати, що у будь-яку мить готова сісти за стіл переговорів.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив радник Офісу Президента Михайло Подоляк, наголосивши, що насправді російська сторона сьогодні не веде реальні переговори.

ЄС не суб'єктний, а США зайняті війною в Ірані

Зі слів Подоляка, війна на Близькому Сході змінила інформаційний порядок денний, дипломатичні активності, розуміння відносин між США і Європою, що таке мілітарні дефіцити (чого і в якій кількості наявно на складах), а також реалії сучасної війни, коли відносно дешевий іранський дрон може вивести з ладу коштовні об'єкти ОАЕ, зокрема НПЗ.

Він розповів, що були об'єктивні обставини, які підводили до реалістичного переговорного процесу. Однак сьогодні ситуація знову повернулась до стану, коли Росія вважає, що в неї є достатньо ресурсу для продовження війни. Він наголосив, що позиція Європи має бути жорсткішою, а Україна повинна отримати допомогу від європейців у розмірі 90 мільярдів, адже це дасть їй змогу вести контрвійну.

Вона у тому числі гарантує Європі, що не буде початку великої війни в неї. Європа не хоче в цьому питанні проявляти суб'єктність,

– вважає Подоляк.

Водночас Сполучені Штати нині активно долучені до війни на Близькому Сході, їхня увага прикута там. Тому, на думку радника ОПУ, Путін вважає, що сьогодні в нього є вікно можливостей.

Мовиться про ціну на нафту, те, що увага сконцентрована на іншому. Росія хоче спробувати дотиснути, при цьому позагрававши з Трампом,

– підсумував Подоляк.

