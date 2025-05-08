Росія "забагато просить" на переговорах, але її армія виснажилася, – ISW

За словами високопосадовців США, Росія на переговорах щодо України "забагато просить", хоча її війська вже значно виснажені. Водночас Україна залишається відданою ініціативі президента США Дональда Трампа щодо всеосяжного 30-денного припинення вогню.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Хто є перешкодою на шляху до миру

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог 6 травня заявив, що відмова Владіміра Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню є головною перепоною для встановлення миру в Україні. Він також "пригрозив", що Росія постраждає, якщо сторони не погодяться на припинення вогню, оскільки "Росія не виграє війну".

Келлог вказав на нездатність Росії забезпечити позиції на правому березі Дніпра в Херсонській області, її нездатність дістатися до Києва та Одеси, а також високий рівень виснаження російських військ – все це відповідає оцінці ISW про те, що бойова ситуація Росії погіршилася з 2022 року,

– зазначають аналітики.

7 травня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія просить "певного набору вимог" для припинення війни, і Вашингтон вважає, що Москва "просить забагато".

Келлог додав, що Україна погодилася на всеосяжне припинення вогню в повітрі, на суші та морі щонайменше на 30 днів і готова негайно підписати угоду. Він підкреслив, що Путін є головною перешкодою на шляху до миру.

Україна також готова до "припинення вогню на місці", що передбачає відступ двох сторін на 15 кілометрів від лінії фронту для створення 30-кілометрової демілітаризованої зони, яка може підпадати під невизначений механізм моніторингу.

Келлог також заявив, що "коаліція охочих", очолювана Великою Британією та Францією, готова розгорнути "сили припинення вогню" на захід від річки Дніпро для патрулювання та забезпечення дотримання тиші.

Як Кремль відхиляє пропозиції США

У відповідь речник Кремля Дмітрій Пєсков, заявив, що Росія не отримувала від України жодних пропозицій щодо створення демілітаризованої зони. Водночас американська сторона вважає, що Росія намагається затягнути переговори щодо всеосяжного припинення вогню, щоб приховати свою постійну відмову від пропозицій США.

Аналітики переконані, що Росія залишається проти будь-яких механізмів моніторингу або забезпечення виконання припинення вогню, оскільки вона використовує їх відсутність як інструмент для поширення необґрунтованих заяв про "порушення Україною режиму тиші", як це було раніше.

"Кремль також неодноразово прямо відкидав перспективу розміщення європейських миротворців в Україні, стверджуючи, що таке розгортання буде неприйнятним для РФ. Росія залишається відданою своїм давнім зусиллям щодо продовження мирних переговорів, щоб досягти успіхів на полі бою та спробувати забезпечити додаткові поступки від США", – резюмували в ISW.