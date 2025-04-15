Росіяни все ще планують наступати протягом літа, в переговорах зі США вони затягують час, – ЦПД

Керівник ЦПД зазначив, що Росія готується на наступу влітку. На дипломатичній арені вона лише затягує час.

Росія очікує на момент істини на фронті влітку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка.

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На що розраховує Росія влітку

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що Росія не відмовлялася від плану посилити наступальні дії влітку.

Все, що вони роблять в переговорному треку зі США – затягування часу,

– підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, CNN опублікувало аналіз поточної ситуації навколо мирних переговорів з Росією. Путін затягує переговори, очікуючи зручного моменту на фронті навесні, що вигідно Кремлю.

Дипломатичні зусилля США не дають реальних результатів, Москва хоче повної перемоги. Це чудово демонструє її подвійний цинічний обстріл Сум високоточними касетними ракетами. Наступ на Сумську область має на меті втягнути українські сили в оборону.