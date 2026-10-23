Росія використовує контакти з американськими представниками не для завершення війни, а заради послаблення санкцій. Москва прагне виторгувати економічні вигоди для фінансування армії та порятунку своїх НПЗ.

Такий висновок зробили аналітики Інституту вивчення війни.

Навіщо Росія вдає зацікавленість у мирних переговорах?

Зустріч спецпредставника США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним 21 жовтня російські посадовці намагалися подати як доказ готовності до змістовного діалогу.

Головний переговорник від Росії Кирило Дмитрієв заявив, що сторони домовилися розширити економічну співпрацю та продовжувати спілкування.

Проте представник Кремля розповів виданню Verstka, що насправді там не очікують завершення бойових дій завдяки дипломатії. Головна мета Москви – отримати поступки, які допоможуть їй поповнити бюджет та забезпечити військову перевагу.

Спроби врятувати нафтову галузь

Ще кілька місяців війни можуть завдати тривалої шкоди російській державній нафтовій компанії "Роснефть". Українські удари по НПЗ суттєво скоротили прибутки та збільшили борги корпорації.

Через постійні атаки "Роснефть" не може завершити ремонт і відновити роботу підприємств. Найбільші складнощі виникають із відновленням установок вторинної переробки нафти, які часто містять деталі західного виробництва. Доступ до них Росії обмежений через дію міжнародних санкцій.

Саме тому під час контактів зі США Москва неодноразово намагалася домогтися пом'якшення санкцій щодо експорту дизельного пального та обмеження українських ударів по НПЗ.

Відсутність реальних мирних пропозицій

Речник Кремля Дмитро Пєсков 22 жовтня визнав, що Путін не передавав Віткоффу жодних ініціатив щодо миру.

За його словами, склад делегації для можливих тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною також ще не визначений.

Депутати Держдуми висловили сумніви щодо здатності дипломатії зупинити війну, наголосивши, що замороження фронту завадить досягненню їхніх цілей.

Джерело, близьке до МЗС Росії, повідомило, що Москва понад півтора року намагається схилити на свій бік адміністрацію Дональда Трампа. Нинішня тактика зводиться до поширення наративів про нібито безнадійне становище України на фронті, через що Київ має капітулювати.