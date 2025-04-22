Закликали "розчистити перешкоди": Росія хоче, аби Україна зняла заборону на переговори з Путіним

Кремль висунув ще одну вимогу щодо мирних переговорів. Там хочуть, щоб Україна зняла заборону на перемовини з Путіним.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника Кремля Дмітрія Пєскова росЗМІ. Раніше президент Зеленський казав, що Україна віддає перевагу переговорам з представниками Росії, а не з самим Владіміром Путіним, бо те, що каже російський диктатор – гра в пінг-понг.

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Москва вимагає від Києва "піти на кроки"

Кремль закликав "розчистити перешкоди" на переговорному шляху.

За бажання та відкритості України Київ має піти на кроки, які юридично розчистять перешкоди для переговорів із Росією,

– цитують росЗМІ Пєскова.

Посіпака Путіна додав, що російський диктатор неодноразово заявляв про готовність Москви до переговорів. І нібито його слова про обговорення мораторію на удари по цивільних об'єктах – ще одне підтвердження цієї готовності.

Щоправда, Пєсков не уточнив, що Путін цинічно виправдовує удари Росії по цивільних тим, що йому там ввижається присутність українських військових.