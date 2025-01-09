НАТО має вивести Україну в найкраще становище перед переговорами з Росією, – Рютте

Україна повинна бути в найкращій можливій позиції, коли вирішить розпочати переговори з Росією. У цьому полягає глобальний геополітичний контекст.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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Що сказав Рютте про позицію України перед переговорами

Марк Рютте наголосив, що глобальний геополітичний контекст полягає в тому, що партнери мають вивести Україну в найкраще можливе становище у військовому та політичному плані.

Щоб одного разу, коли з ініціативи України розпочнуться переговори про те, як закінчити цей конфлікт, вони (українці – 24 Канал) будуть у найкращій позиції для цього,

– сказав генсек НАТО.

Він також наголосив, що за підсумками переговорів важливо переконатися, що ця угода буде вигідною для України та світу. Адже якщо ця угода не буде справедливою та ґрунтовною, за цим уважно спостерігатимуть у Китаї, Північній Кореї, Ірані та Росії.

"Весь світ дивиться. Отже, ми маємо переконатися, що Україна опинилася в найкращому становищі. І не варто забувати, що тут на кону геополітичний контекст", – зауважив Рютте.

Окрім того, генсек НАТО наголосив, що потрібно зробити все можливе, щоб Україна мала те, що їй потрібно в плані підготовки та обладнання, щоб продовжити боротьбу і перемогти в цій війні, яку розпочала Росія.

До слова, журналісти CNN написали, що представники адміністрації Джо Байдена стверджують, що і американська, і українська адміністрації очікували, що в першій половині 2025 року можуть відбутися переговори з Москвою, незалежно від того, хто переміг на виборах у США. Тому мета Білого дому полягала в тому, щоб перед потенційними переговорами ще більше закарбувати позицію України.