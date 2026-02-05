В ОП прокоментували перебіг мирних перемовин з Росією

У Кремлі заявили, що мирні переговори в Абу-Дабі начебто розвиваються і є позитивний рух уперед. Це вказує на те, що росіяни й далі намагаються створювати гарну картинку для адміністрації Дональда Трампа, але реальність насправді дещо інша.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Україна, як і раніше, очікує адекватної поведінки від Росії під час мирних переговорів. Однак, на його думку, це буде можливо лише тоді, коли Кремль почне боятися наслідків, адже очевидно, що росіяни свідомо затягують час, щоб не погоджуватись на завершення війни.

Як розвиваються мирні переговори?

Михайло Подоляк вважає, що Росії важливо імітувати певні зв'язки із США, щоб адміністрація Трампа була хоча б нейтральною щодо російсько-української війни. Кремль, ймовірно, прагне бути корисним для американської влади, мовиться, наприклад, про обіцянки врегулювати ситуацію в Ірані.

Все задля того, щоб США більше зосереджували свою увагу на цих проблемах і менше тиснути та змушували росіян завершувати війну в Україні.

Адже активний примус – це зовсім інші санкції США, повне обмеження присутності Росії на глобальному енергетичному ринку та зовсім інші обсяги продажу зброї для України. Для Кремля важливо, щоб цього всього не було,

– сказав радник Офісу Президента.

Він підкреслив, що Україна активно намагається знайти способи завершення бойових дій, співпрацюючи із США, однак Росія поки не демонструє жодного бажання йти на мир. Навпаки Кремль прагне посилити свою агресію проти нашої держави, зокрема не припиняючи атаки по енергетиці.

Цікаво. Представник Путіна Кирило Дмитрієв заявив про "певний прогрес" після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, водночас звинувативши Європу та Британію у спробах зірвати мирний процес. За його словами, попри цей тиск, перемовини просуваються, а паралельно Москва і Вашингтон нібито активізували роботу над відновленням економічних відносин.

Важливим також є те, що Стівен Віткофф розуміє, що до миру між Україною та Росією ще далеко.

"Це хоч і песимістичне, але реалістичне бачення. Тому, якщо Україна готова обговорювати максимально конструктивно все, що стосується формули закінчення війни, а Росія ні, наполегливо висуваючи все більш нереалістичні вимоги. Тому ця реалістичність Віткоффа може додати реалістичності позиції США. Ми можемо побачити інструменти примусу Росії", – припустив Подоляк.

Це, на його думку, позитивне зрушення, адже якби цього не відбулось, то Кремль і далі б стояв на своєму, акцентуючи на тому, що начебто може вести війну проти України ще довго. Щоб це стало неможливим, потрібне посилення санкційного тиску.

