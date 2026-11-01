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24 Канал Новини України "Росія передає сигнали через США": Зеленський зробив нову заяву про території
1 листопада, 20:04
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"Росія передає сигнали через США": Зеленський зробив нову заяву про території

Анастасія Колеснікова

Росія наполягає на виведенні ЗСУ з частково окупованих областей. Втім, Україна нізащо не відмовиться від своїх територій.

Про це сказав президент Зеленський в інтерв'ю CNN.

Що каже Зеленський про територіальне питання?

Ми, безумовно, не відмовимося від українських територій, але, звісно, Росія їх хоче,
 – заявив Зеленський. 

Зі слів президента, Кремль передає цю вимогу через американських посередників.

Росіяни вимагають, щоб ми добровільно відступили з територій, які вони самі не змогли захопити. Це нерозумна ідея. Це ірраціонально,
 – сказав президент.

Також Зеленський додав, що були ознаки того, що Трамп запросить його на саміт G20 і ініціює процес припинення війни. І в разі офіційного запрошення Київ його підтримає.

 

 

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