"Росія передає сигнали через США": Зеленський зробив нову заяву про території

Росія наполягає на виведенні ЗСУ з частково окупованих областей. Втім, Україна нізащо не відмовиться від своїх територій.

Про це сказав президент Зеленський в інтерв'ю CNN.

Що каже Зеленський про територіальне питання?

Ми, безумовно, не відмовимося від українських територій, але, звісно, Росія їх хоче,

– заявив Зеленський.

Зі слів президента, Кремль передає цю вимогу через американських посередників.

Росіяни вимагають, щоб ми добровільно відступили з територій, які вони самі не змогли захопити. Це нерозумна ідея. Це ірраціонально,

– сказав президент.

Також Зеленський додав, що були ознаки того, що Трамп запросить його на саміт G20 і ініціює процес припинення війни. І в разі офіційного запрошення Київ його підтримає.