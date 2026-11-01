1 листопада, 20:04
"Росія передає сигнали через США": Зеленський зробив нову заяву про території
Росія наполягає на виведенні ЗСУ з частково окупованих областей. Втім, Україна нізащо не відмовиться від своїх територій.
Про це сказав президент Зеленський в інтерв'ю CNN.
Що каже Зеленський про територіальне питання?
Ми, безумовно, не відмовимося від українських територій, але, звісно, Росія їх хоче,
– заявив Зеленський.
Зі слів президента, Кремль передає цю вимогу через американських посередників.
Росіяни вимагають, щоб ми добровільно відступили з територій, які вони самі не змогли захопити. Це нерозумна ідея. Це ірраціонально,
– сказав президент.
Також Зеленський додав, що були ознаки того, що Трамп запросить його на саміт G20 і ініціює процес припинення війни. І в разі офіційного запрошення Київ його підтримає.