На тлі ефективних далекобійних санкцій України у Кремлі знову заговорили про можливість відновлення мирних переговорів. Там зазначили, що дипломатичному процесу можуть посприяти Сполучені Штати.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає російське пропагандистське видання ТАСС.

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У Москві висловили готовність до мирного врегулювання війни в Україні. Окрім цього, Пєсков прокоментував посередницьку роль США.

За його словами, нині Штати можуть відіграти ключову роль у мирному врегулюванні війни в Україні завдяки своєму впливу на Київ та Європейський Союз. Також прессекретар Кремля відзначив прагнення президента Дональда Трампа сприяти цьому процесу.

Він уточнив, що не чув заяв Вашингтона про відмову від ролі посередника, але заявив, що не вважає США повністю нейтральною стороною у конфлікті.

Пєсков водночас додав, що Росія буцімто залишається відкритою до переговорів і готова розглядати посередницькі ініціативи.

Зауважимо, що заяви російської сторони про відновлення дипломатичного діалогу розпочались після серії ефективних далекобійних санкцій Сил оборони України по об'єктах, розташованих глибоко в тилу ворога.

Серед останнього, що потрапило під приціл оборонців – хімічний завод "Азот" в Тульській області Росії. Місцева влада повідомляла про збиття щонайменше 73 дронів. Тоді як мешканці регіону чули значну кількість вибухів, які не стихали впродовж декількох годин.

26 червня стало відомо про успішну операцію СБУ в окупованому Криму, в ході якої було уражено два російські судна військового забезпечення проєкту 15310 "Волга" та "Вятка", вантажно-пасажирський пором "Петропавловськ", готовність якого становила 96% та засоби ППО.