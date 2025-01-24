У Кремлі зробили нову заяву щодо заморозки війни в Україні

Очільник російського МЗС висловився щодо перемовин про закінчення війни. Лавров каже, що країна-агресорка проти заморожування конфлікту.

Сергій Лавров заявив, що Москва, буцімто, готова до відновлення діалогу з Вашингтоном, за умови, якщо він буде враховувати її інтереси, передає 24 Канал.

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У Кремлі не хочуть "заморозки"

Також міністр закордонних справ Росії зауважив, що, мовляв, з боку Києва і Заходу не видно жодних кроків, які б вказували на готовність до перемовин про мир.

Лавров цинічно додав, що Москва не буде вести порожні розмови про перемир'я в Україні, а розглядатиме "будь-які серйозні пропозиції щодо врегулювання".

Також чиновник заявив, що Росія проти заморожування війни, оскільки, це, за його словами, дозволить Заходу озброїти Київ і взяти реванш.

Нагадаємо, що Владімір Путін сказав, що відкритий до діалогу з США, зокрема й щодо України.