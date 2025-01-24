У Кремлі зробили нову заяву щодо заморозки війни в Україні
- Сергій Лавров заявив, що Росія проти заморозки конфлікту в Україні, оскільки це дозволить Заходу озброїти Київ.
- Лавров зазначив, що з боку Києва і Заходу не видно готовності до мирних перемовин.
Очільник російського МЗС висловився щодо перемовин про закінчення війни. Лавров каже, що країна-агресорка проти заморожування конфлікту.
Сергій Лавров заявив, що Москва, буцімто, готова до відновлення діалогу з Вашингтоном, за умови, якщо він буде враховувати її інтереси, передає 24 Канал.
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У Кремлі не хочуть "заморозки"
Також міністр закордонних справ Росії зауважив, що, мовляв, з боку Києва і Заходу не видно жодних кроків, які б вказували на готовність до перемовин про мир.
Лавров цинічно додав, що Москва не буде вести порожні розмови про перемир'я в Україні, а розглядатиме "будь-які серйозні пропозиції щодо врегулювання".
Також чиновник заявив, що Росія проти заморожування війни, оскільки, це, за його словами, дозволить Заходу озброїти Київ і взяти реванш.
Нагадаємо, що Владімір Путін сказав, що відкритий до діалогу з США, зокрема й щодо України.