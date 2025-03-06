Рубіо заявив, що Путін "готовий до переговорів", а Україна – ні

Держсекретар США Марко Рубіо каже, що російська сторона "готова до переговорів" про мир. А українська сторона буцімто ні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Марка Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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Як Рубіо прокоментував готовність України та Росії до переговорів

Держсекретар США заявив, що американська сторона зустрічалася з російською два тижні тому у Саудівській Аравії. І суть цієї зустрічі була дуже проста: чи зацікавлена Росія в розмові про припинення цієї війни чи ні.

Тому що в наших стосунках не може бути суттєвих змін, поки триває ця війна. Вони (росіяни – 24 Канал) відповіли, що нам цікаво поговорити про це. Тепер нам потрібно стежити,

– сказав Рубіо.

Водночас він заявив, що США важко слідкувати за готовністю Росії до мирних переговорів, тому що інша сторона конфлікту, Україна, нібито взагалі не зацікавлена в мирі. Але Рубіо зазначив, що все змінилося після допису Володимира Зеленського у мережі.

"Сподіваюся, це (готовність України до переговорів з Росією – 24 Канал) виправлено. Я сподіваюся, що це буде виправлено більш чітко. І тоді я думаю, що це відкриває двері, щоб зрозуміти, чи це можливо", – зазначив держсекретар США.

Рубіо також заявив, що президент Трамп працює, щоб стати миротворцем, та прагне покласти край, якщо це можливо, конфлікту, який "вартував мільярди доларів, сотні тисяч життів і руйнувань".

Варто зазначити, що українська сторона заявляла, що готова до мирних переговорів з Росією, але на справедливих умовах.

Володимир Зеленський у своєму дописі у соцмережі Х зазначив, що наша держава готова до перемовин у будь-який час, і не проти зробити це якнайшвидше.