У Лаврова відреагували на заяву Трампа про "велику зустріч" з Росією цього тижня

Видання CNN повідомило, що представники США зустрінуться цього тижня з росіянами у Саудівській Аравії. У МЗС країни-агресорки спростували цю інформацію.

Журналісти CNN, посилаючись на обізнане джерело, розповіли, що американська делегація після зустрічі з українською 11 березня у Джидді планує також провести переговори з російською стороною, передає 24 Канал.

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Москва знову підвела Трампа

Ба більше, сам президент США обмовився про майбутню зустріч з росіянами. Перебуваючи на борту літака, він поділився з журналістами, що цього тижня "заплановані великі зустрічі в Саудівській Аравії з Росією та Україною".

Втім, у російському МЗС зіпсували плани Трампа. Речниця відомства Марія Захарова у коментарі пропагандистським ЗМІ заявила, що переговори Росії та США в Саудівській Аравії цього тижня не плануються. Вона додала, що "ніякої інформації від американської сторони не надходило".

Як повідомляють ЗМІ, під час зустрічі з американцями у Джидді Київ буде діяти за зміненою тактикою. Тепер українці не наполягатимуть на першочерговості надання "гарантій безпеки". Вони намагатимуться продемонструвати США готовність до швидкого миру. Задля цього українська сторона запропонує ідею часткового перемир'я, яка полягатиме у припиненні дронових і ракетних ударів, а також боїв у Чорному морі.

Київ розраховує, що довівши свою налаштованість на мир, Вашингтон поновить передачу розвідданих та постачання Україні військової допомоги.

Відомо, що Британія готувала українських переговорників до зустрічі у Джидді. Так, на вихідних в Україну здійснив візит радник прем'єра Стармера Джонатан Пауелл. Він проконсультував Зеленського, як уникнути повторення скандальної ситуації, яка сталася 28 лютого у Білому домі.

Крім того, Лондон теж намагається переконати США відновити допомогу Україні.

Сам Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, коли США відновлять обмін розвідданими з Україною, сказав, що це станеться "ось-ось".

В Інституті вивчення війни тим часом вказують, що зупинкою обміну розвідувальних даних скористалися росіяни для активізації наступу у Курській області.