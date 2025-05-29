"Йому буде що розповісти": у МЗС заінтригували візитом до Києва Хакана Фідана

30 травня до Києва прибуде очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан. Перед візитом до української столиці він побував у Москві.

Під час брифінгу речник МЗС України розповів про очікування від візиту Фідана, передає 24 Канал.

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Що чекати від приїзду Фідана

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Фідан проведе двосторонню зустріч і змістовну дискусію з українським колегою Андрієм Сибігою.

Чиновник зауважив, що турецький дипломат прибуває до України після свого візиту до Росії.

"Ми впевнені, що йому буде що розповісти, що нам повідомити", – зазначив Тихий.

Він додав, що із Фіданом будуть обговорені мирні зусилля, роль в них Туреччини та двостороння співпраця.

До слова, під подорожі до Києва очільник турецького МЗС оптимістично оцінив мирні переговори між Росією та Україною. Він нагадав, що вдалося досягти обміну полоненими. Наступним кроком має стати припинення вогню.

Фідан зауважив, що бачення припинення вогню у сторін відрізнятиметься, але завдяки американському і турецькому посередництву вони мають зблизитися. Крім того, міністр зауважив, що Росія має проявити гнучкість, інакше вона опиниться у невигідному становищі в очах США.