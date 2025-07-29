Реджеп Ердоган заявив, що "у Туреччині буде накрито стіл миру, і кривава війна Росії та України закінчиться". Річ у тім, що зараз турецький лідер постає перед непростим вибором, з ким посваритися.

Мовиться про вибір між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Таку думку 24 Каналу озвучив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

До теми У Туреччині буде накрито стіл для миру, і кривава війна Росії та України закінчиться, – Ердоган

Перед яким вибором опиняється Ердоган?

Станіслав Желіховський зазначив, що Реджеп Ердоган хотів би, щоб його країна знову проявила себе у ролі сполучної ланки між Україною та Росією. Йому важливо підтвердити статус дієвого і впливового перемовника, щоб посилити позиції Туреччини в регіоні і загалом у сучасній геополітиці, так і власні позиції, зокрема, внутрішньополітичні.

Зараз Ердоган постає перед непростим вибором. З одного боку, він має непогані відносини із Дональдом Трампом, що доволі контрастує з тим, які були відносини між Туреччиною та США за часів адміністрації Джо Байдена. Ердоган не хоче втрачати вікно можливостей для себе у контексті співпраці із західним світом,

– сказав він.

Також він має непогані відносини з Володимиром Путіним. Ердоган розуміє, що від Росії багато що залежить у турецькій економіці. Може статися так, що лідеру Туреччини доведеться обирати сторону. Зокрема, якщо США запровадять проти Росії жорсткі обмеження.

Ердоган опиняється перед вибором, чи йому сваритися з новою адміністрацією США, що невигідно, чи з Росією. Він може далі балансувати. Але коли знову побачимо таке різке протистояння у дипломатичній, політичній площинах, дуже важко знайти баланс,

– пояснив експерт-міжнародник.

За його словами, Реджеп Ердоган не хотів би робити ставки на когось одного. Тому зараз він працює на випередження та хоче організувати зустріч лідерів. Однак зараз немає якихось сигналів від Москви, які показували б бажання російського диктатора Володимира Путіна домовлятися. Хоча не можна виключати, що зустріч відбудеться. Хоча невідомо, у якому форматі та хто на ній буде присутній.