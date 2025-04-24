Це ще не кінець: економіст припустив, як Трамп ще буде тиснути на Україну

Президент США Дональд Трамп посилено тисне на Україну, аби вона пішла на його вимоги припинення вогню. Він готовий пожертвувати багатьма важливими для нашої держави питаннями.

Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. На його думку, Трамп має обмежені можливості тиску на Росію. Багато що було вже застосовано ще під час адміністрації Байдена. Тому він повністю тисне на Україну, яка є жертвою війни.

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Що ще може зробити Трамп

Як наголосив Пендзин, свого часу Сполучені Штати, бувши партнером України, наобіцяли багато всього. Зараз Трамп фактично переглядає усі рішення.

Також він погрожує вийти з переговорного процесу. Але навряд чи це станеться. Найімовірніше, Трамп хотів би досягти хоча б якоїсь угоди про припинення вогню. Він хоче щось показати своїм виборцяv на перші 100 днів каденції.

Обіцянки вийти з переговорного процесу схожі на "механізм гойдалок". Він часто використовує це, щоб тиснути на інші країни. Так це було, до прикладу, з митами.

На ділі станом на 2025 рік немає жодного законопроєкту щодо продовження військової допомоги для України. Там ще лишилося трохи часу – і будуть довиконані контракти за часів Байдена. При цьому здається, що Трамп ще й не має бажання продавати Україні американську зброю за європейські гроші. Це також сприймаємо за механізм тиску. Трамп робить все для того, щоб Україна не мала можливості опиратися Росії,

– зазначив Пендзин.

Попри це, Європа побоюється можливого тандему "Трамп – Путін", тому почала активізовуватися. Але, чи будуть якісь важливі для України рішення – поки складно сказати.

Додамо, на думку політолога Олега Саакяна, Трамп має багато важелів впливу проти Росії. Він перерахував, що саме США можуть зробити проти країни-агресорки. Але Трамп цього не робить.