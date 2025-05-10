"Напружені, але рішучі": деталі з брифінгу європейських лідерів після "коаліції охочих" у Києві

З 12 травня має початися повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Якщо Росія не погодиться – на неї очікують серйозні наслідки.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Дарина Трунова, 10 травня до Києва прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Польщі Дональд Туск. Є багато важливих деталей про подальші мирні переговори з Росією.

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Що буде, якщо Росія не погодиться на припинення вогню

За словами ведучої 24 Каналу, представники "Коаліції охочих" спершу здавалися напруженими перед брифінгом. Але далі було багато рішучих заяв. Під час зустрічі у них була телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом. Вони погодили спільну позицію, що потрібне безумовне припинення на суші, морі та в повітрі щонайменше на 30 днів.

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу спеціально наголосив – якщо Росія спробує висунути будь-які додаткові вимоги, то це буде свідчення наміру зірвати переговорний процес та затягнути війну.

Зверніть увагу! Раніше представник Путіна Дмітрій Пєсков розповідав, що Росія буцімто погодилася на 30-денне перемир'я. Але одразу ж почав розповідати про неназвані "нюанси". Станом на 18:00 10 травня Росія ніяк не відреагувала на ідею припинення вогню на 30 днів з 12 травня.

Президент Франції Еммануель Макрон надав деякі деталі щодо перевірки дотримання припинення вогню. За його словами, моніторинг зможуть проводити Сполучені Штати. Але в цьому процесі зможуть брати участь й інші країни.

Це дозволить негайно почати переговори щодо інфраструктури та гарантій безпеки. Якщо буде порушення припинення вогню, то ми погодилися, що запровадимо масовані санкції. Це питання буде готуватися та координуватися між американцями та європейцями,

– сказав Макрон.

Прем'єр-міністр Великої Британії запевнив, що головна мета – не перемир'я на кілька місяців чи років. Вони хочуть досягнути тривалий та стабільний мир. Це має початися з 30-денного припинення вогню.

Чи буде Україна та Росія відводити війська

Володимир Зеленський зауважив, що офіційно ніхто не пропонував Україні демілітаризовану зону на 30 кілометрів. Однак цю ідею навряд чи можливо реалізувати.

З якої лінії ми будемо рахувати? Війна почалася з території Білорусі. Тоді теж рахуємо 15 кілометрів вглиб Білорусі? Та й чому по 15 кілометрів? Якщо далекобійна артилерія – це 40 кілометрів. Навіть якщо говорити про 15 кілометрів, то що тоді робити з Херсоном? Не буде наших військ у Херсоні – не буде у нас Херсона,

– підкреслив Зеленський.

Додамо, за даними ЗМІ, Зеленський сказав під час телефонної розмови Трампу, що Україна готова піти на прямі переговори з Росією. Але це відбудеться в тому випадку, якщо Росія погодиться на 30-денне припинення вогню.