Після зустрічі в Парижі: чи погодився Трамп "подарувати" Крим Росії

За даними ЗМІ, Сполучені Штати запропонували Україні мирний план під час зустрічі в Парижі 17 квітня. Там є низка неприйнятних для нашої держави пунктів.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Постернак, зауваживши, що західні ЗМІ регулярно "грішать" публікацією різних вигадок та фантастичних розповідей. Але мирний план США принаймні дуже схожий на правду.

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Що робитиме Україна

Як повідомляли у ЗМІ, там був пункт щодо визнання анексії Криму. Україна ніколи не визнає Крим російською територією. А от Сполучені Штати дійсно можуть піти на такий крок. Щоправда, це спричинить ефект "урагану" в системі міжнародного права.

Вже був прецедент, коли Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які є сирійською територією. Ізраїль окупував їх ще в 1967 році. Тоді жодна країна не пішла за Трампом. У випадку з Кримом ситуація може бути гіршою. Трамп відкриє "Скриню Пандори". А там Китай та країни Глобального Півдня можуть тиражувати це рішення,

– сказав Постернак.

Ситуація з виключенням можливості вступу України в НАТО також неприємна. Наша держава не відмовиться від цього, адже таке прагнення записане у Конституції. Якщо Росія натякає на зміну Конституції, то потрібно проводити референдум на усій міжнародно визнаній території України щодо цього рішення.

Нейтральна зона навколо Запорізької АЕС – це досить фантастичний намір. Тут немає відповіді на багато питань. Зокрема, хто буде фактично контролювати територію; яка система права буде там діяти; як працюватиме ЗАЕС тощо.

Якщо інформації від ЗМІ на 100% правда, то бачимо, що Трамп не пішов на деякі максималістські вимоги Росії. Росіяни вимагали повної демілітаризації України. В документі також немає заперечень щодо розгортання європейських сил безпеки в Україні. Але немає і даних про гарантії безпеки. Бачимо, що документ не на 100% йде за російським сценарієм,

– зауважив Постернак.

Найімовірніше, найближчим часом Україна сформує власне бачення цього "мирного плану". Його передадуть у Вашингтон до зустрічі у Лондоні, яка має відбутися вже цього тижня включно з українською та американською переговорною групами.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог анонсував зустріч у Лондоні. Він сподівається, що там вдасться зафіксувати рішення про припинення бойових дій. Раніше Трамп допустив варіант, за якого Штати можуть вийти з переговорів, якщо хтось зі сторін "ускладнить процес". ЗМІ повідомляли, якщо в Лондоні вдасться домовитися з Україною, тоді спецпредставник Трампа Стів Віткофф знову поїде до Москви.