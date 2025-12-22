Укр Рус
22 грудня, 17:30
2

"Вони надали новий імпульс": Буданов здивував заявою про мирні переговори зі США

Поліна Буянова
Основні тези
  • Кирило Буданов заявив, що мирні переговори щодо України є багатостороннім процесом і отримали новий імпульс від США.
  • Буданов висловив оптимізм щодо майбутнього переговорів, хоча не може надати детальні коментарі.

Мирні переговори щодо війни в Україні не можна назвати просто двосторонніми. Насправді йдеться про складний і багатосторонній процес.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова для Forbes.

Як Буданов оцінює переговорний процес?

За словами журналістів, тепер, коли Буданов бере участь у переговорах особисто, він перебуває в ідеальній позиції, щоб оцінити наміри США. Очільник ГУР зчитує як тонкі сигнали, так і прямі вимоги команди Білого дому.

Буданов був напрочуд позитивним у своїх висловлюваннях.

Насправді вони надали процесу новий імпульс і енергію. Я можу сказати, що налаштований оптимістично щодо майбутнього, 
– пояснив він.

За словами Forbes, Буданов, ймовірно, не може дозволити собі більш суперечливі чи деталізовані коментарі.

Багатосторонні й складні, а не просто двосторонні, 
– зазначив посадовець в контексті переговорів зі США.

Нещодавно у Флориді відбулася зустріч делегацій

  • З 19 по 21 грудня у Маямі пройшли переговори делегацій США, України та Європи, а також окремо США та Росії.
     

  • Під час зустрічі сторони зосередилися на чотирьох ключових документах: подальшому опрацюванні 20-пунктного плану; узгодженні багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; опрацюванні економічного плану розвитку України.
     

  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс у новому інтерв'ю заявив про "прорив" під час мирних переговорів. Водночас за словами політика, залишається ймовірність того, що сторонам не вдасться досягнути мирного вирішення.