"Вони надали новий імпульс": Буданов здивував заявою про мирні переговори зі США

Мирні переговори щодо війни в Україні не можна назвати просто двосторонніми. Насправді йдеться про складний і багатосторонній процес.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова для Forbes.

Як Буданов оцінює переговорний процес?

За словами журналістів, тепер, коли Буданов бере участь у переговорах особисто, він перебуває в ідеальній позиції, щоб оцінити наміри США. Очільник ГУР зчитує як тонкі сигнали, так і прямі вимоги команди Білого дому.

Буданов був напрочуд позитивним у своїх висловлюваннях.

Насправді вони надали процесу новий імпульс і енергію. Я можу сказати, що налаштований оптимістично щодо майбутнього,

– пояснив він.

За словами Forbes, Буданов, ймовірно, не може дозволити собі більш суперечливі чи деталізовані коментарі.

Багатосторонні й складні, а не просто двосторонні,

– зазначив посадовець в контексті переговорів зі США.

Нещодавно у Флориді відбулася зустріч делегацій