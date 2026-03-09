Переговори зупинились не через Іран, – політолог припустив, чого очікувати від мирного процесу

Щодо переговорного процесу щодо війни в Україні залишаються нерозв'язані питання. Однак обмін полоненими 5 і 6 березня показав, що є можливість проведення ще одного перемовного раунду.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко озвучив 24 Каналу, що події на Близькому Сході не впливають на мирні переговори. Він припустив, як далі розвиватиметься ситуація.

"Думаю, якщо переговорний процес зупинився, то не через Близький Схід. Лишаються нерозв’язаними деякі політичні питання. Особливо це стосується Донецької області", – сказав він.

Цікаво, що політолог Вадим Денисенко вважає, що Україна на порозі можливого переформатування переговорного процесу. Адже зараз переговори в форматі Україна – Росія – США фактично зайшли в глухий кут. Однак, за його словами, певний прогрес все-таки є.

Як розвиватимуться переговори далі?

Ігор Чаленко зазначив, що є питання, чи домовляться щодо зустрічі на рівні Трамп – Зеленський – Путін. Невідомо, чи буде потім пауза в перемовному треці.

Зараз спостерігається робота щодо необхідності залучення представників ЄС як повноцінної сторони у межах переговорів. Ймовірно, цю тему обговорювали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі. Однак Москва виступає проти цього.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявляв, що найближчими тижнями очікується додатковий прогрес щодо закінчення війни в Україні. Це спроба надати хоча б невеликого поштовху для майбутніх перемовин.

Карти у нас точно є. Вони десь навіть посилились попри заяви американського президента. Тому я думаю, що ці перемовини принаймні тактично і з військовою складовою можуть мати успіх. Якщо ще додатково у нас буде продовження гуманітарного треку – це плюс,

– вважає політолог.

Мирні переговори: останні новини