Стоять на паузі через Близький Схід: в ОП відповіли, коли можуть відновитися мирні переговори

Наразі через війну на Близькому Сході політико-військова частина мирних переговорів щодо російсько-українського протистояння стоїть на паузі. Водночас у деяких аспектах робота сторін триває.

Відповідну заяву в етері телемарафону зробив радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

Як довго може тривати пауза?

За словами радника, попри призупинення обговорення питань військово-політичного треку, переговори щодо гуманітарних питань продовжуються.

Президент та Буданов анонсували можливості продовження обмінів полоненими, і, відповідно, ця частина роботи триває,

– зауважив Подоляк.

Він додав, що "поки триватиме війна на Близькому Сході, переговори щодо війни в Україні стоятимуть на паузі".

Михайло Подоляк також зазначив, що через підтримку Ірану ставлення до Росії в країнах Близького Сходу кардинально змінюється – від раніше нейтрально-позитивного воно переходить до відверто негативного.

Водночас, за його словами, позиції України на міжнародній арені зміцнилися, а її суб'єктність дуже зросла.

Зазначимо, що Кирило Буданов в інтерв'ю для Bloomberg повідомив, що до Києва вже після Великодня можуть прибути Стів Віткофф та Джаред Кушнер для обговорення, зокрема, питань гарантій безпеки.

